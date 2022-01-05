Sivas'ta devrilen tır ulaşımı aksattı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen dondurulmuş piliç yüklü tır, Tokat-Erzincan kara yolunun tek şeridinin kapanmasına neden oldu.

Metin Akacak (29) yönetimindeki 33 CDU 03 plakalı tır, D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza nedeniyle Tokat-Erzincan kara yolunun Sivas'a geliş istikameti trafiğe kapandı.

Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.



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