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Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan kişi öldü, sürücü yaralandı

02.10.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan kişi öldü, sürücü yaralandı

Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan kişi öldü, sürücü yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bekir Cebeci yönetimindeki 58 EL 880 plakalı traktör, Sarıharman köyü Sarıgül Yaylası yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, traktörde bulunan Seher Cebeci (63), aracın altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Suşehri Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, Cebeci'nin cansız bedenini traktörün altından çıkardı.

Kazada yaralanan sürücü, Koyulhisar İlçe Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan kişi öldü, sürücü yaralandı

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