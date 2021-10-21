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Sivas'ta doğaseverler renk cümbüşü yaşanan Oymadere Yaylası'na hayran kaldı

21.10.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta doğaseverler renk cümbüşü yaşanan Oymadere Yaylası'na hayran kaldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir grup doğa tutkunu, sonbaharda renk cümbüşü yaşanan 1900 rakımlı Oymadere Yaylası'nı gezdi.

Sivas Doğa Sporları Kulübü'nden (SADAK) yapılan açıklamaya göre, Hafik ilçesinde 2 bin 400 metre rakımlı Asma Dağı eteğindeki Oymadere Yaylası'nda düzenlenen yürüyüşe 64 doğasever katıldı.

Yaylada 16 kilometre boyunca yürüyen katılımcılar, sonbaharda eşsiz güzelliğe bürünen çam, fındık, meşe, pelit, ceviz ve yabani kavak ağaçlarını fotoğrafladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, Sivas'ın geniş coğrafi yapısıyla her mevsim doğa tutkunlarını cezbettiğini belirterek, "Özellikle sonbaharda yüksek rakımlı yaylalarımız rengarenk bir görünüme kavuşuyor. Oymadere Yaylası'nda düzenlediğimiz gezide doğaseverler 16 kilometre boyunca birbirinden güzel ağaç ve bitki türlerini keşfederek fotoğraflama fırsatı buldu. Bölgeyi gerçekten herkesin görmesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

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