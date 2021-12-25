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Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

25.12.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Reynmen" olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş'ın konserini binlerce kişi izledi

SİVAS (AA) - Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği illerden Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı.

Sivas Belediyesince organize edilen festival dolayısıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda açılış kurdelesi kesildi.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan festivalde yöresel ürünler ve kentte çekilen fotoğrafların yer aldığı stantlar ilgi gördü.

Festivalde ilk olarak Sivaslı DJ'lerden Uğur Yıldırım sahne aldı.

Yıldırım'ın ardından sahneye çıkan, "Reynmen" olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, konser alanını dolduranlara güzel bir gece yaşattı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentteki tarihi meydanı dolduran binlerce Sivaslı, Reynmen'in şarkılarına eşlik etti.

Çeşitli sportif etkinlikler, sergiler, animasyon gösterileri ve konserlerin yer aldığı kış festivali iki gün sürecek.

Festivalde yarın şarkıcı Tuğçe Kandemir sevenleriyle buluşacak.

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