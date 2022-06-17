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Sivas'ta düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sürüyor

17.06.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sürüyor

SİVAS (AA) - Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta sürüyor.

Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden şampiyona için düzenlenen seremonide konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 71 ilden 2 bin 600 sporcu, 400 hakem olmak üzere yaklaşık 4 bin kişinin Sivas'ta ağırlandığını söyledi.

Sivas'ın sadece tarihiyle, kültürüyle ve doğasıyla güzel bir şehir olmadığını vurgulayan Şimşek, "Aynı zamanda tesisleşmesiyle de ve ağırladığı sporcularıyla da Sivas'ımız bir spor merkezi olmuş durumda." dedi.

Sivas'ın Süper Lig'de futbol takımının bulunduğunu anımsatan Şimşek, "Gelir gelmez de Sivasspor'un başarısına şahit olduk. Bugün de burada bir şampiyonanın başlangıcını hep birlikte yapıyoruz. İnşallah bunların devamı gelecek. Sivas'ta daha çok sporcumuzu ağırlayacağız, daha çok şampiyonalara hep birlikte ev sahipliği yapacağız." diye konuştu.

Sivas Belediyesi Başkan Vekili Turan Topgül ise turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de Sivas'ta yapılan turnuvaya katılan sporcuları kutladı.

Sporcuların tören yürüyüşüyle başlayan seremoninin ardından yarışmalara devam edildi.

Yarışmada dereceye girenlere madalyaları Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkan Vekili Turan Topgül tarafından verildi.

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