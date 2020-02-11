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Sivas’ta eğitime kar arası

SİVAS HABERLERİ  | 11.02.2020 19:26 | Son Güncelleme

Sivas’ta soğuk ve kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.Hissedilir hava sıcaklığının - 30 dereceye kadar düştüğü ve kar yağışının sürdüğü Sivas’ta okullar 1 gün süre ile tatil edildi.

Sivas’ta soğuk ve kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.
Hissedilir hava sıcaklığının - 30 dereceye kadar düştüğü ve kar yağışının sürdüğü Sivas’ta okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Eğitime veriler arayı Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından duyurdu. Ayhan paylaşımında, “Sevgili çocuklar. Meteoroloji yüzünüzü güldüreceğe benziyor. Coğrafyamızın nimeti olan kar, kendini tekrar gösterdi. Gece oluşacak buzlanmanın ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden dolayı Sivas genelinde eğitime bir gün ara veriyoruz” dedi. Valinin çocukları sevindiren paylaşımı ile Sivas’ta ilk genelinde okullar Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi.

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