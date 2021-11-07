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Sivas'ta ekskavatörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi ağır yaralandı

07.11.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta ekskavatörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi ağır yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde ekskavatörle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

S.K. (65) yönetimindeki otomobil, Emirhan köyü yakınlarında A.Ö. (52) idaresindeki ekskavatörle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan G.Ö. (66) ağır yaralandı.

Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

G.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ekskavatör operatörü A.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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trafik kazası Sivas

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