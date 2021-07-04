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Sivas'ta ev yangınında mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

04.07.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta ev yangınında mutfak tüpü patladı: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir evde çıkan yangında mutfak tüpünün patlaması sonucu biri itfaiye eri 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Güzelyurt köyü Sayderesi mevkisinde bir evin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yangını müdahale ederken evde bulunan mutfak tüpü patladı.

Patlama sonucu Koyulhisar itfaiyesinde görevli itfaiye eri H.D. (43) ile yangının söndürülmesine yardım eden F.A. (43 ) yaralandı.

Yaralılar, Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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