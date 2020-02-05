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Sivas'ta FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

SİVAS HABERLERİ  | 05.02.2020 13:54 | Son Güncelleme

Sivas'ta FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 2 öğretmen ve 1 doktor gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan doktor F.U. ile öğretmenler I.K. ve R.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, doktor F.U'yu Yozgat'ta, öğretmen R.Ö'yü Sivas'ın Divriği ilçesinde ve sözleşmeli öğretmen I.K'yi Suşehri ilçesinde yakaladı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doktor FETÖ Gözaltı Operasyon Öğretmen Sivas

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