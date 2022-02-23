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Sivas'ta fiyat etiketi denetimlerinde 10 firmaya ceza yazıldı

23.02.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta fiyat etiketi denetimlerinde 10 firmaya ceza yazıldı

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret İl Müdürlüğü, fiyat etiketi denetimlerinde aykırılık tespit ettiği 10 firmaya cezai işlem uyguladı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü fiyat etiketleri, haksız fiyat artışı ve KDV indirimi konularında denetim gerçekleştirdi.

Piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleri kapsamında Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, 28 firmada 3 bin 145 ürün fiyat etiketi yönünden kontrol edildi.

Denetimlerde aykırılık tespit edilen 10 firmaya ceza yazıldı.

Ekipler, haksız fiyat artışı denetimi kapsamında 14 firmada 67 ürünü, KDV indirimi kapsamında ise 34 firmada 958 ürünü kontrol etti.

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