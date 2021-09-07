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Sivas'ta göl ve göletlere 678 bin sazan yavrusu bırakıldı

07.09.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta göl ve göletlere 678 bin sazan yavrusu bırakıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın 8 ilçesindeki 30 göl ve gölete, balık popülasyonunun desteklenerek ekosisteminin canlı tutulması amacıyla 678 bin 125 sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su kaynaklarında nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla Bakanlık tarafından ülke genelinde "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" uygulanıyor.

Bu çerçevede, Şanlıurfa Atatürk Barajı'nda üretilen 678 bin 125 sazan yavrusu, Hafik, İmranlı, Kangal, Gemerek, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara ilçelerinde 30 göl ve gölete salındı.

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