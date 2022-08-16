Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan bisikletli çocuk hastanede tedavi altına alındı.

C.Y.Y. (28) idaresindeki 58 ACV 026 plakalı hafif ticari araç, Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi'nde bisikletli A.E'ye (13) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada kaza yerine gelen A.E'nin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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