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Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

28.07.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.T. (48) yönetimindeki 58 NE 769 plakalı hafif ticari araç, Kayseri Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.N.B.K'ya (15) çarptı.

Kazada ağır yaralanan A.N.B.K. ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yurt dışından kente geldiği belirtilen gurbetçi A.N.B.K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

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trafik kazası Sivas

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Sivas Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Çarşamba

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