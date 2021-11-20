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Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

20.11.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

M.S. yönetimindeki 52 AAY 896 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolu Koyulhisar ilçesi Yukarıkale Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.S. (80), A.S. (77) ve H.D. (53) yaralandı.

Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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