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Sivas'ta Hafik Gölü buz tuttu

SİVAS HABERLERİ  | 23.12.2020 14:02 | Son Güncelleme

Sivas'ta Hafik Gölü buz tuttu

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olan Hafik Gölü'nün yüzeyi de buzla kaplandı.

Buz kalınlığının yer yer 2 santimetreye ulaştığı gölde yaşayan sakar meke kuşları da durumdan olumsuz etkilendi.

Göl çevresindeki restoranlarca beslenen ördek ve kazlar ise suya girebilecekleri açık alan bulmaya çalıştı. Buz içinde kalan deniz bisikleti, kano ve kayıklar da ilginç görüntüler oluşturdu.

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