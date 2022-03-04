Sivas'ta hastanede "bebek kaçırma" tatbikatı yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Anne-Bebek Uyumu Servisinde sağlıkta kalite standartları gereği "bebek kaçırma" tatbikatı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hasta güvenliği kapsamında kullanılan renkli kod uygulamalarından "pembe kod" tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği, ilgili serviste tedavi gören ve boşanma aşamasında olan çiftin bebeklerinin, baba veya babanın yakınlarınca kaçırılma riski olduğu düşüncesiyle odaya pembe kelebek figürü asıldı.

Serviste çalışan tüm görevliler ile hastane güvenliği bebeğin kaçırılma olasılığına karşı bilgilendirildi.

Servis koridorunda gezinen hala, annenin lavaboya gitmesini fırsat bilerek maket bebeği kaçırdı.

Lavabodan çıkan annenin sorumlu hemşireye haber vermesinin ardından güvenlik görevlilerine bebeği kaçıran şüphelinin eşkali verildi.

Kameralarından şüpheliyi takip eden güvenlik görevlileri, halayı hastaneden çıkmadan yakalayarak bebeği anneye teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Yıldız sağlıkta kalite standartları gereği pembe kod tatbikatı yaptıklarını belirtti.

Tatbikatın başarıyla gerçekleştiğini aktaran Yıldız, "Pembe kod kapsamında bebek/çocuk kaçırma durumunda hastanemizin ilgili birimleri anında haberleşerek hastane giriş çıkışlarında tedbir alarak bebeğin hastane dışına çıkarılmasını engellediler. Tatbikat sonrasında hastane çalışanlarımızın konuyla ilgili farkındalığı tekrar tazelenmiş oldu. Temennimiz tatbikatını yaptığımız durumun hiçbir zaman yaşanmamasıdır." ifadesini kullandı.

