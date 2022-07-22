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Sivas'ta havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü

22.07.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü

Sivas'ta havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü

SİVAS (AA - Sivas'ta 5 katlı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Ece Mahallesi Battal Gazi Caddesi'ndeki apartmanda annesiyle yaşayan Orhan Koç (31), binanın çatısından dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Buradan çıkarıldıktan sonra ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Koç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü

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