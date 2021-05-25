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Sivas'ta hayvan otlatma kavgasında 5 kişi yaralandı

25.05.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta hayvan otlatma kavgasında 5 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kayalıpınar köyünde akşam saatlerinde iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ö.F.Y. (25), R.Z. (66), A.T.Z. (40), A.Z. (55) ve Ş.Y. (19) silahla yaralandı.

Sivas'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan R.Z'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve kavgada kullanılan 2 av tüfeğine el konulduğu öğrenildi.

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