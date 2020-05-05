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Sivas'ta iftar yemekleri evlere taşınıyor

SİVAS HABERLERİ  | 05.05.2020 13:12 | Son Güncelleme

Sivas'ta iftar yemekleri evlere taşınıyor

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında günübirlik çalışan veya bu süreçte işlerine gidemeyen işçiler ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırı kurulamayan Sivas'ta belediye ekipleri evlere sıcak yemek götürerek iftarlık ikramında bulunuyor.

Hayat Ağacı ve Gıda Bankası'nın yapmış olduğu yardımların yanı sıra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, mahalle muhtarıyla yaptığı istişareyle Sivas genelinde 100'ün üzerinde aileye iftar yemeği ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ferhat Bostan Mahallesi Muhtarı Muhabbet Olgaç, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin bu mübarek ayda yanlarında olmak dualarını almak çok güzel. Bu ince davranışı ve mahallemizi de unutmadığı için başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Alibaba Mahalle Muhtarı İbrahim Tozkoparan ise çalışmadan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Koronavirüs nedeniyle sıkıntılı günler yaşandığına dikkati çeken Kılavuz Mahalle Muhtarı Ebuzer Akpolat da "Gösterdiği bu ince davranışından dolayı Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyoruz. Bu zorlu günlerde çalışamayan mahalle sakinlerimiz var, onlara destek olmak dualarını almak önemli." dedi.

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