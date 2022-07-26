YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

26.07.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki aracın çarpışması sonucu Gemerek Ziraat Odası Başkanı Ferman Çilkaya ve 2 kişi yaralandı.

Mustafa Kartepe yönetimindeki 42 AHU 379 plaka hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi kavşağında, Ferman Çilkaya idaresindeki 58 RC 243 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Ahat Özbek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gemerek Ziraat Odası Başkanı Çilkaya, ilk müdahalenin ardından Sivas Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: Hazırlık maçıFutbol: Hazırlık maçı
İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandıİzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı yakalandı
Balıkesir'de teknenin batması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildiBalıkesir'de teknenin batması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:18
Öğle
12:43
İkindi
16:37
Akşam
19:59
Yatsı
21:35
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca kişi kullanıyor! Ömrü iki sene kısaltıyor

Milyonlarca kişi kullanıyor! Ömrü iki sene kısaltıyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Üzerinde bir servet taşıyordu! Vaaz sırasında aniden soyuldu

Üzerinde bir servet taşıyordu! Vaaz sırasında aniden soyuldu

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.