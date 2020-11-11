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Sivas'ta iki köy karantinaya alındı

SİVAS HABERLERİ  | 11.11.2020 19:10 | Son Güncelleme

Sivas'ta iki köy karantinaya alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Güzelyurt ve (Merkez, Budama ve Keçiini mahalleleri) ve Ortakent köyü (Merkez, Eskiköy ve Damatlar mahalleleri), Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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