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Sivas’ta ilk, kilosu 150 liradan satışa sunuluyor

İHA İHA
02.02.2024 12:13 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta yaşayan veteriner hekim Hüseyin Kor arkadaşının sosyal medyadan gösterdiği etlik tavşan çiftliği fikrini gerçeğe dönüştürdü.

Kor, tatil bölgesine ki birçok otele tavşan eti göndermeye başladı.
Türkiye’de az sayıda bulunan etlik tavşan çiftliği Sivas’ta ilk defa bir veteriner hekim tarafından kuruldu. Bir arkadaşının sosyal medya üzerinden gördüğü etlik tavşan çiftliği fikrini Veteriner Hekim Hüseyin Kor gerçeğe dönüştürdü. Yaklaşık 5 ay önce 160 tavşanla kurduğu çiftlikte yetiştirilen tavşanlar tatil bölgelerinden yoğun talep görüyor. Sivas’ta yetiştirilen tavşanlar tatil bölgelerinde otellerde pişirilerek satışa sunulurken canlı tavşanların kilosu 150 liradan alıcı buluyor. Tavşanın yenebilecek büyüklüğe ulaşması 140 günü bulurken bir tavşan ortalama 4 kiloya kadar ulaşabiliyor. 1 ay kadar hamilelik durumu yaşayan tavşanların 5 ila 12 arasında yavrulayabiliyor. Tavşan eti; proteinler, mineraller ve vitaminler açısından çok zengin bir besinken kolesterol bakımından sıfıra yakın bir özelliği bulunuyor.

“SİVAS’TA İLK DEFA BİZ YAPTIK”

Sivas’ta ilk defa kendilerinin etlik tavşan çiftliği kurduğunu belirten Veteriner Hekim Hüseyin Kor, “Türkiye’de birçok örneği var ama Sivas’ta ilk defa biz yaptık. Antalya, Adana illerinde etlik tavşan çiftliği bulunuyor. Şuan Türkiye’de çok gelişmiş bir alan değil ama Çin, Fransa gibi ülkelerde geliş durumdadır. Ben sosyal medya kullanan birisi değilim oradan gören bir arkadaşım fikri getirdi. Biraz inceleme yaptık, gittik yerinde gördük ve büyük bir pazar olacağını düşünüyorum. Arz talep durumuna baktığımız da tavşan eti tüketimi yok denecek kadar az ama ilerde olacaktır. Tavşan etinde kolesterol sıfır oranında zengin bir eti var. Türkiye’de insanlar yavaş yavaş alışacaktır. Bu noktaya geldiğinde kırmızı et sektöründe ki açığı kapatacağını düşünüyorum. Sivas’ta kurum yeri bulmakta çok zorlandık, başka yerlerde bulduk ama o yerlerde çok uzak kaldı. Şuan ki yer küçük olduğu için katlı sistem kullanıyoruz, mecburiyetten dolayı bu sistemde yapıyoruz. Burada yaklaşık 160 hayvanımız var, bunların 150 tanesi dişiyken 10 tanesi erkek tavşandır. Tavşanlar çiftleşmeden 1 ay sonra doğum yapıyor. 5 ile 12 arasında yavru sayısı oluyor, bir yılda da 6 kez doğum yapabiliyor. Burada ki tavşanlar etlik tavşanlar, doğumdan 120 gün sonrasında yaklaşık 3 kiloya kadar ulaşmış oluyorlar. Antalya ve Adana’dan gelen alıcı arkadaşlar canlı olarak buradan alıyor. Onlarda tatil bölgelerinde bulunan otellere satışa sunuyor. Şuan 120 ile 150 bandında satış fiyatı bulunuyor” şeklinde konuştu.

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