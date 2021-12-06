Sivas'ta inşaattan düşen işçi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, inşaat işçisi Aydın Demirtaş (48), Kemalpaşa Mahallesi'ndeki inşaatın birinci katından beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirtaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demirtaş'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.



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