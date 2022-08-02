Sivas'ta iş makinesinden düşen kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde iş makinesinden düşen kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Tecer köyünde bir taş ocağında çalışan B.S. (20) kepçe kovalarına yağlama yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan B.S. haber verilmesi üzerine ambulansla Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.S. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz