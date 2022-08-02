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Sivas'ta iş makinesinden düşen kişi öldü

02.08.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta iş makinesinden düşen kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde iş makinesinden düşen kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Tecer köyünde bir taş ocağında çalışan B.S. (20) kepçe kovalarına yağlama yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan B.S. haber verilmesi üzerine ambulansla Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.S. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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