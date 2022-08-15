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Sivas'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı 7 kişi yaralandı

15.08.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı 7 kişi yaralandı

Sivas'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı 7 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

S.E. (55) yönetimindeki 58 M 7925 plakalı servis minibüsü ile S.Ç'nin (46) kullandığı 58 AB 824 plakalı otomobil, Kılavuz Mahallesi Kılavuz Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücü ve aracında bulunan M.Ç. (52) ile minibüsteki G.T. (20), S.K. (25), E.A. (21), M.B. (21) ve H.K. (29) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

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