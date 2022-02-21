Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

A.K. yönetimindeki 58 ABU 887 plakalı işçi servisi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Alt Geçidi'nde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 58 FK 454 plakalı otomobille çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



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