Sivas’ta işsizlik ödeneğine başvuru 8 bini aştı

Türkiye İş Kurumu verilerine göre Sivas’ta bu yılın ilk 9 ayında 8 bin 187 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2020’nin Ocak-Eylül dönemine ilişkin işsizlik ödeneğine başvuran ve hak edenlerin illere göre dağılımını açıkladı.

Verilere göre 2020’nin ilk 9 ayında Sivas’ta işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 8 bin 187 olurken işsizlik ödeneğini hak eden kişi sayısı ise 2 bin 340 olarak kayıtlara geçti.

Bahsi geçen dönemde Türkiye genelinde işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 1 milyon 221 bin 915 oldu. İşsizlik ödeneğine başvuranların 421 bin 651’inin ödeneği hak ettiği açıklandı.



