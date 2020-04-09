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Sivas'ta itfaiyeciler koronavirüse karşı dua edip kurban kesti

SİVAS HABERLERİ  | 09.04.2020 14:42 | Son Güncelleme

Sivas'ta itfaiyeciler koronavirüse karşı dua edip kurban kesti

SİVAS (AA) - Sivas'ta itfaiyeciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son bulması için dua edip kurban kesti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, aralarında para toplayarak kurbanlık satın aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık ve birim müdürlerinin katılımıyla İtfaiye Müdürlüğünde dualar edildi. Duanın ardından itfaiye personeli tarafından iki koyun kurban edildi.

Kurban etleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Hayat Ağacı Derneğine bağışlandı.

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Anahtar Kelimeler:
İtfaiye koronavirüs Kurban Sivas

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