Sivas'ta izinsiz kazı yapan 7 şüpheli yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta define aramak için kazı yaptıkları tespit edilen 7 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yeniapardı köyünde define aramak amacıyla izinsiz kazı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 7 şüpheliyi yakaladı.

Kazı yerinde şüphelilere ait 4 dedektör, alan tarama cihazı, 2 kulaklık, 3 kazma ve 3 sırt çantası ele geçirildi.

Haklarında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılan zanlılar adli makamlara sevk edildi.



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