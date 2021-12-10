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Sivas'ta kablo çalan 4 şüpheli yakalandı

10.12.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kablo çalan 4 şüpheli yakalandı

Sivas'ta kablo çalan 4 şüpheli yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde kablo hırsızlarına yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Aşağımescitli köyünde bakır kablo hırsızlığı yapıldığı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, Y.Y. (22), O.E. (22), O.K. (23) ve İ.B. (23), Türk Telekom'a ait bakır kabloları demir makasla kestikleri ve bir araca yükledikleri esnada suçüstü yakalandı. 300 metre bakır kablo, 2 demir kesme makası ve şarjlı spiral makinesi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.E. tutuklandı, Y.Y, O.K. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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