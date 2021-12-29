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Sivas'ta kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

29.12.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta kalp krizi geçirerek 46 yaşında hayatını kaybeden polis memuru Murat Civri'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Amasya'ya gönderildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli Civri, dün evinde rahatsızlandıktan sonra Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçiren Civri, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Civri için Sivas Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine, polis memurunun ailesi ve yakınları, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, protokol üyeleri ve emniyet mensupları katıldı.

Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Sivas'ın ve emniyet teşkilatının acı bir gün yaşadığını belirterek, Civri'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve emniyet teşkilatına da başsağlığı diledi.

Civri'nin naaşı, dua edildikten sonra tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı ve son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Amasya'ya gönderildi.

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polis kalp krizi Sivas

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