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Sivas'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

13.01.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Y.D. idaresindeki 58 TT 876 plakalı kamyon, Sivas-Malatya kara yolunun Ulaş ilçesi Bostankaya köyü mevkisinde, U.Ü'nün kullandığı 06 YMG 66 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aracındaki S.K, H.K. ve L.M. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Sivas

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