Sivas'ta kar nedeniyle 177 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı, Kangal, Gürün ve Suşehri ilçelerinde kar nedeniyle 177 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.
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