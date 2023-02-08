Sivas'ta kar nedeniyle 519 köy yolu ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle dün kapanan 913 köy yolundan 394'ü, ekiplerin yoğun çalışması sonucu açıldı.

Ulaşım sağlanamayan 519 köy yolunda, 92 araç ve 130 personelle çalışmalar sürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Diğer yandan, kar yağışının sona erdiği kent merkezinde kar kalınlığı 38 santimetre ölçüldü.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

