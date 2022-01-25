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Sivas'ta kar nedeniyle 564 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

25.01.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılırmak kısmen buz tuttu

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 564 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelindeki kapalı köy yollarının açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.

Bu arada il genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinde bazı kısımları buz tuttu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 20, gündüz ise sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, soğuk hava kent merkezi ve ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiliyor.

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kar yağışı Sivas

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