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Sivas'ta kar nedeniyle 74 köy yolu ulaşıma kapandı

04.01.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kar nedeniyle 74 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 74 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından 74 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler Zara, Kangal, İmranlı ve Gürün ilçeleri başta olmak üzere kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

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Koçak Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
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