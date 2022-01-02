YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

02.01.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Kar yağışıyla yeni yılın ikinci gününde tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu.

Aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi yapılar da beyaza büründü.

Güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar, işe gitmek için araçlarının üzerindeki karları temizlerken esnaf ise iş yerlerinin önünü temizledi.

Belediye temizlik işleri ekipleri ise kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sivas'ta kaçak içki operasyonu düzenlendiSivas'ta kaçak içki operasyonu düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazar

İmsak
06:16
Sabah
07:46
Öğle
12:41
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:50

Sivas Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Pazar

Ada Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sema Eczanesi
Merkez
Ünal Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.