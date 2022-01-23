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Sivas'ta kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

23.01.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

SİVAS (AA) - Sivas'ta yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olanların 24 ve 25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

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kar yağışı Sivas

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