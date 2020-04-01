YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta karantinadaki köyden ayrılan 2 kişiye para cezası

Sivas'ta karantinadaki köyden ayrılan 2 kişiye para cezası

SİVAS HABERLERİ  | 01.04.2020 23:00 | Son Güncelleme

Sivas'ta karantinadaki köyden ayrılan 2 kişiye para cezası

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, karantinadaki bir köyden çıkış yasağına uymayan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ekiplerin karantinadaki bir köyde yaşayan 2 kişinin çıkış yasağına uymadıklarını ve bulunmaları gereken ikametlerden ayrıldıklarını tespit ettikleri belirtildi.

Söz konusu kişilere 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek, bireysel ve genel sağlığı korumak için ekiplerimiz denetimlerini 7/24 aralıksız sürdürüyor. İl dışından gelen vatandaşlarımız ile mevcut vakalarla teması olan kişilerin 14 gün izole tedbirine tavizsiz uyması, salgının yayılmasını önleme konusunda hayati önem taşımaktadır. Takibi süren vatandaşlarımızın ikametlerinden ayrılmaları durumda 3 bin 150 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımızın çok zaruri ihtiyaçlar haricinde evlerinden çıkmamaları önemle rica olunur."

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinin Boyalı, Dilekli, Kurşunlu, Yağcılar köylerinde daha önce karantina uygulanması kararı alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
Anahtar Kelimeler:
Karantina Koyulhisar Sivas

En Çok Okunan Yerel Haberler

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

Edirne Valiliği: "İkinci bir uyarıya kadar zaruri olmadıkça evlerinizden çıkmayınız"

Edirne Valiliği: "İkinci bir uyarıya kadar zaruri olmadıkça evlerinizden çıkmayınız"

Başhekim Gezer’den ‘duman’ uyarısı

Başhekim Gezer’den ‘duman’ uyarısı

Edirne Valiliğinden kritik uyarı

Edirne Valiliğinden kritik uyarı

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Erkenci çağla’ tezgahlarda

’Erkenci çağla’ tezgahlarda

Sivas Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:44
Sabah
06:09
Öğle
12:41
İkindi
16:14
Akşam
19:03
Yatsı
20:23

Sivas Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Duman Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Kurugöl Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Sivas'ta sahte "başkomiser" güvenlik görevlisinin 20 bin lirasını dolandırdı

Sivas'ta sahte "başkomiser" güvenlik görevlisinin 20 bin lirasını dolandırdı

Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.