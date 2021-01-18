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Sivas'ta kardan yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı

18.01.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta kardan yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren hasta, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki Şarköy'de kalp krizi geçiren Muharrem Özgür'ün yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Köy yolunun kar yağışı nedeniyle kapanmasından dolayı bölgeye Suşehri Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekipleri, güçlükle ulaştıkları hastayı yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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