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Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

31.10.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde köy muhtarının kayıp ihbarında bulunduğu kişinin, bir evde başından av tüfeğiyle vurulmuş halde cesedine ulaşıldı.

Bektaş köyü muhtarı E.Y. (35), köyde yaşayan S.K'dan (42) dün akşamdan itibaren haber alınamadığını, telefonuna ulaşılamadığını beyan ederek jandarmaya ihbarda bulundu.

Köyde inceleme yapan jandarma ekipleri, S.K'nın en son aralarında alacak meselesi bulunan Y.T. (28) ile görüldüğünü tespit etti.

Kayıp kişinin Y.T'nin kardeşine ait kullanılmayan evde olabileceği bilgisini alan jandarma ekipleri, bu eve gitti. Ekipler evde yaptıkları aramada S.K'nın başından av tüfeği ile vurularak öldürülmüş cesedini buldu.

Jandarma ekipleri olayın ardından il merkezine gelen şüpheli Y.T'yi gözaltına aldı.

S.K'nın cenazesi otopsi işlemleri için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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