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Sivas'ta kepçenin çarptığı işçi öldü

09.02.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta kepçenin çarptığı işçi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kepçenin çarpması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi.

Çaydere mevkisinde bir firmada çalışan kepçe operatörü B.D. (27), kullandığı iş makinesiyle saha içinde çalışan mesai arkadaşı M.E'ye (46) çarptı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, firmada silindir operatörü olarak çalışan M.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

M.E'nin cenazesi otopsi işlemleri için Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

B.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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