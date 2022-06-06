Sivas'ta Kızılırmak Projesi'nin altyapısında sona yaklaşıldı

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin çehresini değiştirecek Kızılırmak Projesi'nde altyapının büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Bilgin, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda Kızılırmak Projesi'nin altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Belediyenin Şubat 2009'da işletmeye alınan Kentsel Atık Su Arıtma Tesisi ile şehir merkezindeki atık suyun tamamına yakınını toplayarak arıttığını belirten Bilgin, "Ancak Kızılırmak Nehri'nin sol kıyılarında bulunan yerleşimlerin atık suyunun, mevcut atık su arıtma tesisimize bağlantısı bulunmuyordu. Kızılırmak Nehri'nin sağ kıyılarında bulunan mevcut hat ise topoğrafik şartlardan dolayı bazı bölgelerden atık suyu toplayamıyor, kapasitesi bazı bölgelerde yetersiz kalıyordu." dedi.

Bu nedenle şehir merkezinin tamamının ve yeni yerleşim yerlerinin atık su arıtma tesisine bağlanması ve Kızılırmak'ın su kalitesinin korunması için projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Projemizin maliyeti 10,2 milyon avro. Bunun yüzde 61'i Avrupa Birliği, yüzde 16'sı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüzde 23'ü ise belediyemiz tarafından finanse edilmektedir. Ekim 2020’den bu yana devam eden projemizin tamamlanması aşamasındayız. Mayıs 2022 itibarıyla Uzuntepe Mahallesi Kızılırmak kenarından başlayarak, Yapı Mahallesi'nde mevcut Atıksu Arıtma Tesisi'nde sonlanacak 32 kilometre uzunluğunda atık su kolektör hattının 25,7 kilometresini tamamladık. Öte yandan, 538 muayene bacasının 419'u, 3 terfi istasyonundan birinin inşaatını tamamladık. Ekim 2022'ye kadar kalan inşaat işleri de tamamlanacaktır."

Bilgin, proje tamamlandığında şehir merkezindeki atık suların tamamının toplanmasıyla sadece Sivas değil, tüm ülkeyi etkileyecek havzayı korumuş olacaklarını dile getirdi.

- "Sivas'ın Kızıl Elması"

Projenin Sivas için önemine dikkati çeken Bilgin, şöyle devam etti:

"Şehrimize değer katacak, 'Sivas'ın Kızıl Elması' olan Kızılırmak Projesi'ni uygulayabilmek adına imar uygulamasını yapmamız gerekiyordu. Şu an itibarıyla yaklaşık 2,5 milyon metrekarelik rekreasyon alanlarının tamamı yapılan imar uygulamasının neticesinde bedelsiz olarak kamu eline geçmiştir. Kızılırmak Nehri rekreasyon alanı yaklaşık 2,5 milyon metrekareyi kapsamaktadır. Bölgede lastik set ve Arşimet burgu hidroelektrik santrali ile yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretecek bir sistem kuracağız. Yani önüne kuracağımız lastik set ile suyu arkaya doğru şişirerek hem orada görsel bir görüntü oluşturacağız hem de burada toplanacak sudan belediyemize ve ekonomiye katkı sağlayacak hidroelektrik santralini devreye geçirmiş olacağız."

Bilgin, projede bilim sanat ve kültür müzesi, turizm odaklı tesisler, çocuk akademisi, oyun ve eğlence alanları, endemik bitkiler serası, müze, festival ve etkinlik alanları, spor alanları, yemek atölyeleri, piknik, mesire ve dinlenme alanlarının bulunacağını sözlerine ekledi.

