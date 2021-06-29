Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.

Keneyle temas eden F.A (43), 27 Haziran Pazar günü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

Muayeneye edilerek gerekli tetkikleri yapılan F.A, KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

F.A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz