YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi

Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi

29.06.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın hayatını kaybetti.

Keneyle temas eden F.A (43), 27 Haziran Pazar günü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

Muayeneye edilerek gerekli tetkikleri yapılan F.A, KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

F.A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarih verdi: Antalya, Kahire gibi olacak Tarih verdi: Antalya, Kahire gibi olacak
PARTNERPodolski, Sergen gibi yetenek yarışmasında jüri oldu! Kazanacağı para akıllara zararPodolski, Sergen gibi yetenek yarışmasında jüri oldu! Kazanacağı para akıllara zarar
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölüSivas'ta trafik kazası: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 1 Temmuz Perşembe

İmsak
03:06
Sabah
05:01
Öğle
12:41
İkindi
16:38
Akşam
20:11
Yatsı
21:57

Sivas Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

Meydan Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Özdemir Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.