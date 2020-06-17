Sivas'ta koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Testlerle birlikte kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek test yapılan kişiler arasında aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi bilgiler ayrı ayrı raporlanacak.

Burada açıklama yapan Moğulkoç, kent merkezinde 1007, ilçelerde de 947 vatandaşa tarama yapılacağını söyledi.

Merkez ilçede 11 ekip, 16 ilçede 24 ekiple bu görevi yerine getireceklerini belirten Moğulkoç, "Burada aynı şahsa hem elisa hem de PCR testi uygulanacak. Bu, sahada büyük bir tarama olacak. Türkiye genelinde 154 bin insana uygulanacak.” dedi.

Moğulkoç, taramadan çıkacak sonuçların Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun sonucunda hastalığı geçirmiş ve direnç gelişmiş vakaların oranı bize verilecek. Çok değerli bir çalışma. Bu çalışmada filyasyon ekiplerimiz vatandaşlarımızın yanına gittiğinde, onun onayını alarak hem PCR hem de elisa testi için kan alacak. Zaten pandemi başladığından beri filyasyon ekibimiz çok iyi bir performans gösteriyor. Allah hepsinden razı olsun, çok güzel bir çalışmayla bunu yürüttüler. Bu da ayrıca Bakanlığımız tarafından bir araştırma. Bunun sonucu Türkiye için çok değerli bilgiler verecek. Sanırım bir ay içinde değerlendirilecek. Sonucuna göre de pandemiyle ilgili bir politika belirlenecek, diye bekliyoruz."

