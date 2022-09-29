Sivas'ta koruyucu aile himayesindeki çocukların hayalleri kitapta toplandı

SİVAS (AA) - Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruyucu aile himayesinde bulunan çocukların hayallerini kaleme aldığı "Bir Hayalim Var" adlı kitabı tanıttı.

Kitabın tanıtımı için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde program düzenlendi.

Programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, her çocuğun ailenin sıcaklığını, şefkatini ve ilgisini hak ettiğini söyledi.

Himaye eden, bakıp gözeten, yetiştiren, aile ortamı içinde büyüyen çocukların, hayatın gülümseyen yüzüyle karşılaştığını belirten Şimşek, "Aile çocuk için bir talih, ebeveyn için bir sorumluluktur. Çeşitli sebeplerle aile talihinden yoksun kalan çocuklarımızı himaye etmek, onları aileye dair erdemlerle tanıştırmak devletin ve toplumun görevidir." dedi.

Çocuklara aile sıcaklığını hissettiren koruyucu ailelere teşekkür eden Şimşek, çocukların geleceğe yönelik hayallerinin olduğunu, bu hayalleri gerçekleştirmek için de umutlarının bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizler biliyoruz ki hayali olmayanın hedefi de olamaz. Sizleri hayallerinize kavuşturacak, hedeflerinize eriştirecek güçlü bağlarınız, aileleriniz var. Öyle ümit ediyorum ki hepiniz 'Bir Hayalim Var' diyerek çıktığınız bu güzel yolculukta mutlu sona ulaşacaksınız. Bizler, geleceğinizi planladığınız bu süreçte hep yanınızda, arkanızda olacağız. Ailelerimize ve çocuklarımıza da her daim kapılarımız açık olacak."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise çocukların hayallerini gerçekleştirmek adına hayata geçirilen projede katkısı olanlara teşekkür ederek, "Her çocuğumuz inşallah kitapta yazılan hayallerini gerçekleştirir." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan da "Bir Hayalim Var" projesine yaklaşık 1,5 yıl önce başladıklarını anlattı.

Kitap içerisinde 43 çocuğun hayallerinin yazılı olduğunu belirten Tan, koruyucu aile sistemini çok önemsediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından koruyucu aile himayesindeki bir çocuğun bilgisayar hayali Vali Şimşek tarafından karşılanırken, Başkan Bilgin ise bir başka çocuğun piyano talebini yerine getirdi.

