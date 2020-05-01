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Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları güvenlik kameralarından belirlenen 2 kişiye ceza

SİVAS HABERLERİ  | 01.05.2020 09:57 | Son Güncelleme

Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları güvenlik kameralarından belirlenen 2 kişiye ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu köyüne gitmek için yol izin belgesi alan iki kişinin, güvenlik kameralarından, köye gitmeyerek ilçe merkezinde gezdiği tespit edildi.

Bu kişilere Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi.

Açıklamada, giriş ve çıkış yasağı bulunan illerden ilçeye gelen vatandaşların 14 gün ikamet ettikleri alandan çıkmamaları, sosyal mesafe ve izolasyona dikkat etmeleri gerektiği belirtilerek, kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 Koyulhisar Sivas

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