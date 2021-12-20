Sivas'ta köyde mahsur kalan hamile kadın için seferber oldular

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hamile kadın, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta bulunan Aksu köyünde, Leyla Aksu'nun (25) doğum sancıları başlayınca köye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Tekke Deresi mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans ilerleyemeyince durum, İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine bildirildi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerin greyderle açtığı yolda ilerleyen ambulans, köye ulaştı.

Hamile kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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