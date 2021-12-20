YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta köyde mahsur kalan hamile kadın için seferber oldular

Sivas'ta köyde mahsur kalan hamile kadın için seferber oldular

20.12.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta köyde mahsur kalan hamile kadın için seferber oldular

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hamile kadın, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta bulunan Aksu köyünde, Leyla Aksu'nun (25) doğum sancıları başlayınca köye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Tekke Deresi mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans ilerleyemeyince durum, İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine bildirildi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerin greyderle açtığı yolda ilerleyen ambulans, köye ulaştı.

Hamile kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?Güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?
PARTNERYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisiYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisi
Sivas'ta kablo çalan 4 şüpheli yakalandıSivas'ta kablo çalan 4 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:42
Öğle
12:34
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:42

Sivas Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Karslıoğlu Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Adil Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Derman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kasımpaşa-Sivasspor maçının ardından

Kasımpaşa-Sivasspor maçının ardından

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.