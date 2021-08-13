YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta kullandığı iş makinesi üzerine devrilen işçi yaşamını yitirdi

Sivas'ta kullandığı iş makinesi üzerine devrilen işçi yaşamını yitirdi

13.08.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kullandığı iş makinesi üzerine devrilen işçi yaşamını yitirdi

Sivas'ta kullandığı iş makinesi üzerine devrilen işçi yaşamını yitirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta kullandığı iş makinesi üzerine devrilen işçi hayatını kaybetti.

Kangal ilçesinde kömür ocağında çalışan Necdet Arslan (50), kullandığı delici iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu göğsünden ağır yaralandı.

İş arkadaşları tarafından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklamaPrompter ve sufle iddialarıyla ilgili açıklama
Atatürk'e ait baston açık artırmayla satılacakAtatürk'e ait baston açık artırmayla satılacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Sivas'ta 13 projenin temel atma törenine katıldı:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Sivas'ta 13 projenin temel atma törenine katıldı:
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cuma

İmsak
04:00
Sabah
05:35
Öğle
12:42
İkindi
16:30
Akşam
19:39
Yatsı
21:07

Sivas Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cuma

Buket Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Adil Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.