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Sivas'ta minibüs ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

05.10.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta minibüs ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki karı koca ağır yaralandı.

Mustafa Yiğit idaresindeki 15 AG 077 plakalı otomobil, ilçe çıkışındaki kavşakta, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 NL 2411 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Emek Yiğit, AFAD ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Sivas

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